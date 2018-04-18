توقع حراك لرئيس الجمهورية الايطالية اليوم لتجاوز الانسداد السياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المتوقع أن يكشف رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريلا في غضون ساعات عن الخطوة القادمة لتجاوز الانسداد السياسي الراهن بعد جولتين من المشاورات مع القوى السياسية لم تحرز تقدما تجاه تشكيل الجهاز التنفيذي الجديد، ومرور أكثر من أربعين يوما على الانتخابات العامة التي أفضت إلى برلمان معلق.

ووفق ما يتداول إعلاميا، فإنه من المرجح أن تنتهي اليوم الاربعاء المهلة الزمنية للاحزاب التي أعلنها ماتاريلا يوم الجمعة الماضي، حيث قال في ختام جولة المشاورات الثانية “سأنتظر بضعة أيام، وبعد ذلك سأقيم كيفية المضي قدما” للخروج من الأزمة السياسية.

وتراجعت في الايام الأخيرة حظوظ كلا من الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو وزعيم رابطة الشمال، ومرشح إئتلاف يمين-الوسط، لرئاسة الوزراء، ماتيو سالفيني في الفوز بتكليف أولي من رئاسة الجمهورية، وذلك على الرغم من أن خمس نجوم هي الحزب الاول وإئتلاف يمين الوسط، هو التكتل الانتخابي الاكبر في الجهاز التشريعي الجديد، ولكن لا يملك أي منهما الاغلبية البرلمانية. كما أن “الفيتو” المعلن من دي مايو ضد مشاركة حزب رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا)، الكيان السياسي الثاني في إئتلاف يمين-الوسط، في إي تحالف حكومي محتمل يعتبر العائق الاكبر أمام ولادة حكومة جديدة.

وبرز مؤخرا سيناريو “التكليف الاستكشافي” إلى رئيسة مجلس الشيوخ، ماريا إليزابيتا آلبرتي كازيلاتي (حزب برلسكوني) أو إلى رئيس النواب، روبيرتو فيكو (القيادي في حركة خمس نجوم). ومن غير المستبعد أيضا أن يختار رئيس الجمهورية “شخصية ثالثة” خارج المسرح السياسي، حيث بتداولت وسائل إعلام إسم قاضي المحكمة الدستورية، فرانكو مودونيو .