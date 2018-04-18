بلدية بروكسل تمنع بث مباريات المنتخب الوطني على شاشة عملاقة وسط المدينة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت بلدية مدينة بروكسل منع بث مباريات الفريق الوطني (الشياطين الحمر) أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم في حزيران/يونيو القادم في روسيا، على شاشة عملاقة وسط المدينة، ما أثار حالة احباط وغضب وسط المشجعين.

وأشارت البلدية إلى أن عرض المباريات داخل المقاهي سيكون مسموحاً بشكل تام، مؤكدة أن مشجعي المنتخب الوطني سيستطيعون متابعة المباريات على شاشة عملاقة داخل عدد محدود من ملاعب المدينة.

ولتبرير القرار، أرجع الناطق باسم عمدة مدينة بروكسل فيليب كلوز، الأمر لمخاوف أمنية، “بسبب وجود جنسيات مختلفة كثيرة في بروكسل، تستقطب مباريات كرة القدم الجماهير، الأمر الذي يشكل عبءً ثقيلاً على قوات الأمن والشرطة”، وفق كلامه.

وتخشى السلطات البلدية تكرار ما حصل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث وقعت مشادات عنيفة بين مشجعين ورجال شرطة عقب انتهاء مباريات بين المغرب وساحل العاج، ما أدى إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة وجرح عدد كبير من الأشخاص في صفوف الطرفين.

وقد أدت أعمال الشغب حينها إلى إطلاق سجال حاد بين مختلف الأحزاب والمسؤولين السياسيين حول فعالية ومهنية أداء رجال الشرطة المحلية في المدينة.

ويستدعي بث مباريات عالمية على شاشات عملاقة في ساحات المدن ترتيبات أمنية مشددة، خاصة في ظل استمرار حديث السلطات عن وجود التهديد الأمني داخل البلاد.