سورية: بعثة “استطلاع” لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدخل دوما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة السورية أن “بعثة استطلاع من لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية دخلت أمس إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية”.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في تصريح لوكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) اليوم الاربعاء إنه “دخلت بعد ظهر أمس بعثة استطلاع تابعة للجنة تقصي الحقائق بشأن استخدام الكيميائي المزعوم في دوما وذلك بناء على طلب اللجنة لتقييم الوضع الأمني وذلك كإجراء معمول به تمهيداً لدخول اللجنة إلى دوما.”

ووصل المفتشون الدوليون إلى سورية مطلع الأسبوع الجاري لزيارة موقع الهجوم المفترض، يُعتقد أن قوات النظام السوري قد قصفته بالأسلحة الكيميائية، ولم يُسمح لهم حتى ظهر أمس الثلاثاء بدخول دوما الواقعة تحت سيطرة قوات النظام بعد انسحاب مقاتلي المعارضة منها.

وقال ناشطون معارضون في دوما إن القوات السورية “منعت بشكل غير مباشر” خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دخول المدينة، بحجة “الحرص على أمنهم”، وتأكيد القوات بالحواجز الأمنية أنها لا تستطيع ضمان سلامتهم خلال جولتهم في المدينة لتقصي آثار المواد الكيميائية، ورافقتهم فقط إلى أحياء بعينها، قال الناشطون إنها “بعيدة عن منطقة الاستهداف الأخير بالسلاح الكيميائي”.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت في وقت سابق إنه “من المرجح أن تكون الأدلة قد اختفت” من موقع الهجوم الكيماوي في دوما في الغوطة الشرقية، وطالبت بالسماح لمفتشي الأسلحة الدوليين بدخول الموقع بشكل كامل وفوري.

وتزامناً مع زيارة المفتشين للمدينة، تقدّمت قوات النظام السوري إلى مدينة الضمير قرب دمشق بهدف إخراج مقاتلي المعارضة منها، وأعلنت وسائل إعلام النظام أنه تمّ التوصل إلى اتفاق مع (جيش الإسلام) في مدينة الضمير في القلمون الشرقي لإخراج حوالي ألف مقاتل من الفصيل إلى منطقة جرابلس شمال سورية.