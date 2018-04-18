رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو حماس لتسليم كامل قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، حركة (حماس) إلى التسليم الكامل لقطاع غزة بدون تجزئة.

وقال في المؤتمر الأمني السنوي الثالث في أريحا “إن مهمتنا الأولى أمام كل الصعاب، هي تمتين جبهتنا الداخلية، بالمزيد من الإصرار على توحيد شعبنا وأرضه، وتطوير مؤسساته لتكون فاعلة مستجيبة لاحتياجاته وتطلعاته، قادرة على دعم صموده وبقائه”.

وأضاف “لهذا، توجهنا مرة تلو الأخرى إلى قطاع غزة، ودعونا بتوجيهات الرئيس محمود عباس حركة حماس في كل مناسبة ومن على كل منبر، للتمكين الشامل والجاد للحكومة والتسليم الكامل بدون تجزئة، والاستلام الكامل لكافة المهمات في القطاع، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، لنتمكن من إدارة شؤون ومصالح المحافظات الجنوبية بكفاءة ونجدة أهلنا فيها، واكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات”.

ومن جهة ثانية، قال الحمد الله “إننا نؤكد على ضرورة الالتفاف حول المواقف الثابتة التي أعلنها فخامة الرئيس محمود عباس في رفضه للابتزاز والتهديد الأمريكي، وفي تمسكه بحقوق شعبنا، وندعو دول العالم إلى الاستجابة لدعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام يقرر قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات جادة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وتفضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: “إن الإدارة الأمريكية، بقرارتها الأحادية غير المسؤولة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها تخفيض المخصصات المقدمة للأونروا، وإعلانها أن القدس أصبحت خارج المفاوضات، إنما تعطي الشرعية لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها، وإطالة وتكريس احتلالها العسكري”.