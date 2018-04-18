الصليب الأحمر: استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية لم يؤكد بعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكّا إن “الشعب السوري مرهق بسبب النزاع ويبحث يائسا عن السلام”، أما “بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، فالصليب الأحمر يقوم صراحة أنه ليس لدينا أي دليل ولا يمكن تأكيد الأمر أو نفيه”.

وأضاف روكّا في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الأربعاء، أنه “لم يكن هناك أي ارتياح في الشرق الأوسط للتدخل العسكري للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا”، وقد “كان من الأفضل انتظار إجراء لجنة الأمم المتحدة تحقيقاتها ميدانيا قبل التحرك عسكرياً”.

وأشار روكّا الى أن “الزملاء في منطقة الغوطة الشرقية ، يخبروننا عن جوّ من الارتياح النسبي بعد الاتفاق الذي أتاح للوكالات الإنسانية الوصول الى تلك المناطق”. فقد “أزيل عن الناس ضغطاً تعرضوا له لمدة ثلاثة أشهر، مع قصف يومي تقريبا على كلا الجانبين”، مبينا أن “هناك مناخاً من صفاء أكبر، ولكن من عدم اليقين أيضاً”، واختتم بالقول “نحن نتحدث عن ملايين الناس الذين يفتقرون إلى كل شيء، ويحتاجون لتلقي المساعدة كبشر قبل أن يكونوا مواطنين”.