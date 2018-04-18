وزير الخارجية الأردني يبحث ونظيره الفرنسي مستجدات الأزمة السورية 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

عمّان ـ قالت وزارة الخارجية الأردنية إن الوزير أيمن الصفدي بحث ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان، مستجدات الأزمة السورية.

وقال بيان للخارجين الأردنية، إن “وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، جرى خلاله بحث المستجدات في الأزمة السورية وسبل تحقيق انفراج في التحركات المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة”.

وذكر البيان أن “الوزيرين أكدا أهمية تكاتف الجهود لإنهاء الأزمة عبر حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة سورية وتماسكها على أساس القرار الأممي 2254”.

وخلص بيان الخارجية الى القول إن “الوزيرين اللذين اتفقا على تكثيف التواصل والتشاور حول مساعي إنهاء الأزمة، بحثا العلاقات الثنائية، مؤكدين الحرص المشترك على تطويرها في جميع المجالات”.