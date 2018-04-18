سالفيني: حكومة تقودها رابطة الشمال لن تحني رأسها أمام قصف سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا ـ قال زعيم حزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني إن حكومة إيطالية تقودها رابطة الشمال لن تحني رأسها أمام قصف سورية.

وخلال حديثه في كاتانيا (صقلية) الأربعاء، عن السيناريوهات الدولية بعد القصف الأمريكي ـ البريطاني ـ الفرنسي لسورية، أضاف سالفيني “من المؤكد أن الحكومة التي تقودها رابطة الشمال وماتيو سالفيني، لن تحني رأسها أمام عمليات قصف أخرى لا معنى لها، في أرجاء العالم”.

وكان سالفيني قد أعرب الأسبوع الماضي عن اتفاقه بالرأي مع كل من رئيس الوزراء المستقيل باولو جينتيلوني والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول عبثية الحديث عن قصف سورية. وقال في تصريحات متلفزة الجمعة الماضية، إنه “لا يمكن سماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدثان عن إطلاق صواريخ كالحديث عن البطاطا المقلية”.