ادانة نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية لمحاولة اغتيال عبدالرزاق الناظوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ أعرب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية ناجي مختار، عن إدانته للعملية الإرهابية التي تعرض لها عبدالرزاق الناظوري أمس الاربعاء مهنئاً بسلامته.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى، إن “السيد ناجي مختار، أدان الارهاب بجميع اشكاله في ليبيا”، واختتم “داعيا جميع الليبيين للوقوف صفا واحدا في مواجهته”.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق عبد الرازق الناظوري، قد وجه اصبح الإتهام في أول تصريح بعد محاولة إغتياله أمس، نحو من وصفهم بـ”الخلايا الارهابية”، بالوقوف وراء محاولة اغتياله، عند المدخل الشرقي لمدينة بنغازي بمنطقة سيدي خليفة.