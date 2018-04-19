إيطاليا: إضراب عن الطعام لخريجين مؤهلين ضد قرار فصلهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت هيئة تنسيق شؤون خريجي الماجستير الذين يخدمون في المدرسة الإيطالية منذ سنوات بالتزام وتفانٍ، عن بدء إضراب عن الطعام وتجمع دائم أمام وزارة التعليم والجامعة والأبحاث، اعتبارا من 28 نيسان/أبريل المقبل.

وقالت الهيئة في بيان الخميس، إن “درجة الدبلوم الممنوحة قبل عام 2002 تؤهل لممارسة التدريس وفق القانون السابق”، لذا فـ”المعلمين حاملي هذه الشهادة، مؤهلين لإدراجهم في التصنيف الشامل والإلتحاق بركب المدرسين الذين يمتلكون مؤهلات التدريس”.

وتابع البيان “إزاء هذا القرار المخالف لتوصيات القانون، والذي يتنصل ويصدر حكما غير منطقي وشائن، فإن مجلس الدولة يتخذ قرارا خطيرا جدا، يصيب عشرات آلاف العمال والموظفين في المدارس الايطالية أصحاب سنوات من عقود العمل المؤقتة، ويفتح الطريق أمام ما يمكن اعتباره أكبر عملية فصل جماعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.

وخلص البيان الى القول إن “المعلمين والمدرسين طالبوا على الفور بقرار سياسي من خلال إجراء طارئ من شأنه حماية الحقوق والاعتراف بجدارة من مارس عمله لسنوات”.