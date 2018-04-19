الجبهة الشعبية تقرر مقاطعة جلسة المجلس الوطني الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعة إجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة نهاية الشهر الجاري في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وجاء القرار بعد اجتماع مطول عقده قياديون من الحركة أمس مع وفد من حركة (فتح) في العاصمة المصرية القاهرة في مسعى لإقناع الجبهة المشاركة في الإجتماعات التي تبدأ في الثلاثين من الشهر الجاري.

وقالت الجبهة إن اللقاءات “اتسمت النقاشات فيها بمسؤولية عالية، وقد توصل الوفدان إلى توافقات مهمة بشأن الموضوعات السياسية والاستحقاقات المطلوبة في هذه اللحظة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الوطنية بما فيها صفقة ترامب”.

واضافت في تصريح أرسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أنه “تم التشديد على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، والتصدي لأية مخططات تعمل على تفكيكها، أو خلق أُطر موازية أو بدائل لها”.

ولفتت إلى ان “وفد الجبهة الشعبية دعا إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة في 30 نيسان/أبريل الجاري، ومواصلة العمل من أجل عقد مجلس وطني توحيدي وفقاً للاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص، ومعالجة ملف الانقسام الذي لا نريد له أن يتعمق ويتوسع في حال الإصرار على عقد الوطني بعيداً عن تلك الاتفاقيات”.

وقالت “فِي ضوء عدم التوصل إلى اتفاق بين الوفدين على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني، قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في هذه الدورة، والتأكيد على موقفها من منظمة التحرير وحرصها على دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية، وعلى استمرار الجهود المخلصة للجبهة الشعبية من أجل الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي”.