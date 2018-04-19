مسؤول فاتيكاني: لا يهددنا صراع الحضارات بل صدام الجهل والتطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال مسؤول فاتيكاني إن “ما يهددنا جميعا ليس هو صراع الحضارات، بل صدام الجهل والتطرف”.

وخلال لقاء جمعه وأمين عام رابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد عبد الكريم العيسى، في السعودية، ذكّر رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال جان لوي توران، بأن “الدين هو أعز ما يمتلك المرء، لهذا السبب، عندما يُدعى للاختيار بين عقيدته وحياته، يفضل قبول دفع ثمن باهظ”، وأردف “هؤلاء هم شهداء جميع الأديان وفي كل العصور”.

كما تناول الكاردينال، وفقا لإذاعة الفاتيكان، موضوع “الأصولية”، وقال إن “الراديكالية موجودة في كل الأديان. قد يكون الأصوليون والمتطرفون متحمسين، لكنهم لسوء الحظ، انحرفوا عن فهم رزين وحكيم للدين”، علاوة على ذلك “فهم يعتبرون من لا يشاطرهم رؤيتهم، غير مؤمن”، والذين “يجب أن دفعهم الى الإهتداء أو القضاء عليهم، من أجل الحفاظ على النقاء”.

وأشار الكاردينال توران إلى أنه هؤلاء، “أشخاص مضللون يمكن أن ينجرفوا بسهولة نحو العنف باسم الدين، بما في ذلك الإرهاب”، فـ”هم مقتنعون، من خلال غسل الأدمغة، بأنهم يخدمون الله، والحقيقة أنهم يجرحون أنفسهم، يدمرون الآخرين ويحطمون صورة دينهم وأتباعه فقط”. واختتم بالقول “لهذا السبب إنهم بحاجة إلى صلاتنا ومساعدتنا”.