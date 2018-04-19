ريندرز يدعو روسيا وأيران لتحمل مسؤولياتهما في الملف السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، أن على الأطراف الداعمة لدمشق، أي روسيا وإيران إظهار إرادة حقيقية في التوجه نحو حل سياسي للصراع المستمر في هذا البلد منذ أكثر من سبع سنوات.

وكان ديديه ريندرز يعلق في تصريحات اليوم على تطورات الملف السوري، مؤكدا أن كل ما يجري في دمشق لا يمكن أن يتم بدون موافقة أو رضا مبدئيين من الحلفاء، أي موسكو وطهران، ومن هنا أهمية دورهما في إقناع النظام السوري بالعودة إلى طاولة المفاوضات. ووصف بالمهم الاستمرار في الحوار مع الروس والإيرانيين رغم العقبات، قائلا “إذا لم نفعل ذلك، لن نتوصل إلى شيء”.

ولا يزال الأوروبيون يركزون على عدم إمكانية حل النزاع السوري بالطرق العسكرية، فيما تؤكد الأطراف الداعمة للدولة السورية أن الضربة العسكرية الثلاثية (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا)، قد عرضت الحل السياسي للخطر.

وتخشى الأطراف الأوروبية، كما يقول وزير الخارجية البلجيكي، من إمكانية فشل الحل السياسي في سورية، ما سيضع البلاد أمام السيناريو الليبي حيث تعم الفوضى.

وحول العودة إلى المفاوضات، أكد ريندرز أن الأمر يجب أن يتم كما كان دائماً بوجود ممثلي النظام السوري والمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرا الى أن “المعارضة جاهزة، يجب إقناع دمشق”، حسب كلامه.

وردَّ الوزير البلجيكي “جاهزية” المعارضة إلى الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي في توحيد صفوفها وليس إلى التقدم العسكري الملحوظ للدولة السورية على الأرض والدعم الروسي وقيام بعض الأطراف الإقليمية برفع يدها، ولو جزئياً، عن بعض الفصائل المسلحة.

ولا يعتقد ريندرز أن الحل السياسي في سورية قد يأتي مطابقاً للنموذج اللبناني، بل بشكل تشعر فيه كل مكونات الشعب السوري أنها ممثلة في بلدها بالشكل الأفضل.

وعلى الرغم من مناداته بضرورة ممارسة الضغط على روسيا، يرفض ريندرز الحديث عن إمكانية مقاطعة كأس العالم لكرة القدم، مبينا أنه “يجب إبعاد الرياضة عن الحلبة السياسية”، على حد تعبيره.

واعتبر رئيس الدبلوماسية البلجيكية أن حضور كأس العالم قد يشكل فرصة لإجراء لقاءات مع المسؤولين الروس وتمرير الرسالة التي يريدها الأوروبيون.

وذكر بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال يفرض قدراً كبيراً من العقوبات على كل من إيران وروسيا، ما يعني أن موقفه ليس بالضعف الذي يتخيله البعض، حسب رأي ريندرز بالطبع.