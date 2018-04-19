كاهن سوري: الشعب يخشى اشتداد الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال كاهن سوري إن الناس يخشون ان تستعر نار الحرب من جديد.

وأضاف الأب بهجت إيليا قره قاش، كاهن ورئيس دير مار بولس في دمشق (الرعية الرئيسية للاتين في العاصمة السورية) في تصريحات لوكالة (فاتيكان نيوز)، أن “هناك أناس يشعرون ببعض الإحباط، لأنهم بعد مرور فترة من السلام عقب تحرير الغوطة، التي كانت تطلق منها الصواريخ ضد العاصمة والمدنيين، وكانوا قد تنفسوا الصعداء”، لكن “الناس يخشون الآن بالطبع، مع هذه الأحداث الأخيرة، أن تستعيد الحرب شدتها”.

وذكر الكاهن اللاتيني أن “عددا قليل فقط من أحياء جنوب المدينة، لا تزال بيد تنظيم (داعش)”. وأردف “نعتقد أن الحكومة ستتدخل في تلك الأماكن قريباً لضمان الأمن والسلام في المدينة”.

وردا على سؤال عن إحتمال أن يثير أي هجوم للحكومة، رد فعل بعض القوى الأجنبية، أضاف “لقد رأينا هذا دائما خلال سنوات الحرب”، فـ”كلما نجحت الحكومة بتحرير منطقة ما من أيدي الارهابيين، كان رد فعل العالم، الغربي أساسا، يحاول عرقلة العملية وتقويض الحكومة بوصفها دموية تقتل شعبها”، بينما “نعلم أن المدنيين الذين يعيشون تحت السيطرة (من قبل الإرهابيين) يكونون في وضع صعب للغاية وينتظرون بفارغ الصبر تحريرهم من قبل القوات المسلحة السورية”.

وتابع “نحن شعب إيمان وأمل”، لذلك “نصلي كل يوم أن يسود السلام”، من “الواضح أننا نعرف أنه لكي نكون قادرين على الحوار، علينا أن نفكر أولاً في مصلحة السوريين وليس بالمصالح الاقتصادية للقوى العظمى”. ولفت الى أنه “بهذه الطريقة فقط سيكون السوريون قادرين على الحوار مع بعضهم البعض، وأعتقد أنه لن تكون هناك صعوبة في تحقيق ذلك”.

وعن إمكانية إعادة اللحمة الوطنية للشعب السوري، أجاب الأب قره قاش “أعتقد أن ذلك ممكنا، لكن فقط إن تمكنا من الحفاظ على وحدة أراضي سورية، لأنها بلد فسيفساء، لا توجد فيه مناطق أغلبيات دينية أو غيرها”. لذلك “إن بقيت سورية موحدة، فالشعب كما أرى من تجربتي اليومية، مستعد لتجاوز هذا الصراع وهذه الجروح”.

وخلص الكاهن السوري الى القول “لكن إن فكرت القوى العالمية بتقسيم سورية، فستحل الكارثة، لأن هذا يمكن أن يكون تطهيرًا عرقيًا ، وستصبح الجروح أكثر صعوبة للشفاء”.