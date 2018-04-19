مسؤول فاتيكاني: سقوط راية داعش لم يوقف مذبحة الأبرياء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال مسؤول فاتيكاني “لقد رأينا راية تنظيم (داعش) السوداء تهوي، لكن مذبحة الأبرياء لم تتوقف”.

وفي بيان عن الحرب في سورية، نشرته خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين الخميس، كتب رئيس المجلس، الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي، عن “مجزرة تستمر باستخدام الأسلحة الكيميائية، وبمشاركة مباشرة من قبل القوى العظمى”، التي “كما ذكر البابا فرنسيس الأحد الماضي، أنه على الرغم من الأدوات المتاحة لدى المجتمع الدولي، يتعذر الاتفاق على عمل مشترك من أجل السلام”.

ولوصف الموقف في البلاد، استعار الكاردينال باسّيتّي كلمات القاصد الرسولي في دمشق، الكاردينال ماريو تزيناري، التي “تحدد حقيقة واقعة، تعمل فيها أقوى الجيوش في العالم بخطوط حمراء متقاربة للغاية، وطائرات مقاتلة سورية وروسية وإسرائيلية، وقوات تحالف من 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة”، لكن “هناك أيضاً كثير من السامريين الصالحين، الكنائس، المنظمات الإنسانية وغير الحكومية، على استعداد للتحرك انطلاقا من آلاف أنماط عمل الخير”.

وفي هذا السيناريو تندرج إرادة رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين في تنظيم “مبادرة تأمل روحي لأجل السلام في منطقة المتوسط”، وفق ما “تم التأكيد عليه خلال الإجتماع العام الأخير للمجلس”. مبينا أنه “سلام يبقى عملا حرفياً، يتطلب عاطفة، صبرا، خبرة ومثابرة”.

وخلص الكاردينال الى القول، إن “هذا هو الوقت الذي علينا أن نؤمن فيه، أكثر من أي وقت آخر، عبر صياغة مبادرات لقاء وتبادل خبرات، انطلاقا من القناعة بأنه في كل مرة نفتح قلبنا خارج حدودنا، نعود حاملين غنى أكبر لمواجهة قضايا تقلق شعبنا أيضا، وبقوة أكبر”.