اكتشاف علمي في أبحاث السرطان برعاية وتمويل أوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أثنت المفوضية الأوروبية على الخطوة التي تم إنجازها من قبل فريق طبي بلجيكي في مجال أبحاث السرطان، والتي تمت بفضل تمويل من مجلس العلوم والأبحاث التابع للاتحاد الأوروبي.

وكان فريق البحث التابع لجامعة بروكسل الحرة برئاسة البروفسور سيدريك بلان بان، قد توصل إلى تحديد سبعة أنواع من الخلايا التي تسبب سرطانات الجلد والثدي، وأثبت أنها ليست جميعاً متكافئة ومتساوية.

وسيؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير عمليات متابعة ومعالجة هذه الأنواع من السرطانات، ما سيزيد من فرص إنقاذ حياة المصابين.

وشدد المفوض الأوروبي المكلف شؤون العلوم والبحوث كارلوس مويداس، على أهمية ما تقوم به المفوضية من دعم للأبحاث والابتكارات في مختلف أنحاء الاتحاد، فـ”هذا الاكتشاف يدل على أهمية البحث المبدع وأثره الإيجابي على مجتمعاتنا”، حسب كلامه.

وكان البروفسور بلان بان، قد حصل خلال السنوات العشر الماضية على تمويل يصل على 4 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم أبحاثه في مجال معالجة الأورام السرطانية.