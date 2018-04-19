إيطاليا: راية السلام لأجل سورية ترفرف على مجلس إقليم توسكانا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – رفع مجلس إقليم توسكانا (وسط)، راية السلام لأجل سورية والحروب الأخرى الدائرة في مناطق مختلفة من العالم.

وقد أعلن المجلس الإقليمي لمقاطعة توسكانا بقيادة رئيسه إيوجينيو جاني، “الانضمام إلى التظاهرة من أجل السلام”، وبشكل خاص “ضد الحرب في سورية وفي بقية أرجاء العالم”، والتي “دعت إليها منظمات نقابية فلورنسية وانطلقت أمس في شارع كافور”.

وقال الرئيس جانّي نيابة عن المجلس “إن العلم الذي يلوح على مقر مجلس توسكانا هو دعوة لجعل هذا الالتزام بالسلام التزامًا يهم الجميع، القوى السياسية، المواطنين وكل من يعبر عن المجتمع المدني”.

وخلص جانّي الى القول إن “العنف والحرب اللذان ينتشران على نطاق واسع في كثير من الأماكن على الأرض، يشكلان اعتداء على كرامة الإنسان وتهديدا لبقاء البشرية على قيد الحياة”.