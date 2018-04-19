البرلمان الأوروبي يدعو المتظاهرين في غزة لعدم اطلاق شعارات “استفزازية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – ناشد البرلمان الأوروبي جميع المتظاهرين في قطاع غزة إلى الامتناع عن استخدام لغة خطابية “استفزازية” تحرض على العنف.

جاء هذا الموقف ضمن نص قرار تبناه البرلمان الأوروبي اليوم وعالج فيه مسألة حقوق الإنسان في كل من قطاع غزة، والفليبين وبيلاروسيا.

وتطرق القرار، في فقراته المتعلقة بقطاع غزة إلى مسالة المظاهرات التي يشهدها القطاع منذ عدة أسابيع للمطالبة بحق العودة والتي تعاملت معها السلطات الإسرائيلية بعنف شديد مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

ويعتقد نواب البرلمان، كما جاء في قرارهم، بأن “خفض اللهجة” الفلسطينية في غزة من شانه منع وقوع خسائر غير ضرورية في الأرواح، واضافوا “كما نحث إسرائيل على معالجة مخاوفها بتدابير متناسبة”، حسب النص.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي بمؤسساته، ومنها البرلمان، ودوله، أن الأولوية حالياً هي للعمل من أجل منع أي تفجر للأوضاع في قطاع غزة، حيث “يتعين الإنهاء الفوري وغير المشروط لحصار القطاع وتسهيل الجهود الرامية لمعالجة الأزمة الإنسانية هناك”، كما جاء في القرار.

ولم يفت البرلمانيين الأوروبيين توجيه إدانة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسبب “أنشطتها الإرهابية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل”.

وأعاد القرار البرلماني التأكيد على ضرورة العمل من أجل تحقيق حل الدولتين، وهو الحل الذي “يجتهد الأوروبيون في الإبقاء عليه حياً”، بعد سلسلة قرارات اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدد بنسفه.

وقد تم تمرير القرار بأغلبية 524 صوتاً واعتراض 30 نائباً، بينما امتنع 92 آخرين عن التصويت.

وتدفع المؤسسات والدول الأوروبية من اجل إنجاز مصالحة حقيقية بين السلطة الفلسطينية في رام الله وحماس في قطاع غزة ليتسنى لها التدخل والعمل على إنهاء أزمة القطاع الإنسانية التي تهدد بالانفجار في أي لحظة. و ليس للمؤسسات الأوروبية “أي اتصالات مع حماس”، حسب العديد من المصادر في بروكسل.