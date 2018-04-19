رئيس هيئة الاركان الايطالية: علاقات صداقة وثقة مع قطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس هيئة الاركان العامة، الجنرال كلاوديو غراتسيانو، العلاقات بين روما والدوحة بـ”علاقات الصداقة والثقة”.

وأضاف في تصريح صحفي غداة زيارة للدولة العربية الخليجية التقى خلالها نظيره في القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، “نحن نرتقي بحجم التعاون في قطاع الدفاع والأمن، وخاصة في الوقت الراهن، حيث نعيش في مرحلة من عدم استقرار عميق تتطلب مواجهة أزمات معقدة، متعددة الأبعاد وعالمية، تعني بالضرورة جميع اللاعبين في المجتمع الدولي”.

ووفق هيئة الاركان الإيطالية، استعرضت اجتماعات الدوحة التطورات الجيوستراتيجية ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط ، والمجالات المستقبلية المحتملة للتعاون التقني العسكري بين القوات المسلحة الإيطالية ونظيرتها القطرية.

ويعود التعاون العسكري الهيكلي الثنائي إلى عام 2002 ، والذي يتضمن تنظيم اجتماعات دورية، كان آخرها في شباط/فبراير المنصرم، وتوقيع برامج تعاون سنوية، لا سيما في المجالات ذات القيمة التقنية-التنفيذية العالية: مثل التدريب المشترك للمظليين وللطيارين القطريين وبرامج التأهيل والتدريب من جانب قوات الدرك الايطالية (الكارابينييري) لتأسيس قوة شرطة عسكرية في قطر تختص بأنشطة النظام العام، حماية كبار الشخصيات، ومكافحة الإرهاب.

وتنتمي قطر وإيطاليا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة (داعش) ، وتستضيف الاولى (مركز العمليات الجوية المشتركة) للولايات المتحدة الامريكية، حيث لعب المركز- وفق الجنرال غراتسيانو- دورا “أساسيا في نجاح العمليات التي تمت في إطار مكافحة الإرهاب الدولي”.