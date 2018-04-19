زعيم رابطة الشمال الايطالية يبدي تفاؤلا بتشكيل الحكومة الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى زعيم رابطة الشمال ومرشح تحالف يمين-الوسط، ماتيو سالفيني، تفاؤلا بإمكانية حدوث تطورات تجاه تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لدى خروجه من لقاء مع رئيسة مجلس الشيوخ، ماريا إليزابيتا آلبرتي كازيلاتي.

وكان رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريلا قد كلف أمس الاربعاء رئيسة مجلس الشيوخ بالتحقق، في غضون 48 ساعة، من وجود أغلبية برلمانية يتوافق عليها إئتلاف يمين-الوسط وحركة خمس نجوم بوسعها حكم البلاد وتسمية رئيس الوزراء.

وقال سالفيني، للصحفيين مساء الخميس “نعم ، أنا متفائل، هناك علامات عن تطور جديد” في إشارة إلى حركة خمس نجوم، التي أعلنت في أكثر من مناسبة عن رفضها مشاركة حزب حليفه سيلفيو برلسكوني في أي إئتلاف حكومي محتمل. وأضاف سالفيني، في نبرة تعكس مزاجا إيجابيا، “إتفاقنا مع خمس نجوم هو الحديث عما يمكن عمله. إذا أسقطوا الفيتو” ضد برلسكوني وحزبه، “فيمكننا بدء الحديث عن البرامج” التي يتعين الإتفاق على تنفيذها في تحالف حكومي مفترض.

وتأتي تصريحات سالفيني المتفائلة قبل وقت قصير من لقاء لرئيسة مجلس الشيوخ مع ممثلي حركة خمس نجوم. ويبدو من المستبعد أن تتراجع الحركة عن “الفيتو” ضد برلسكوني، ولكن ربما يشكل منح حزب الاخير الدعم البرلماني الخارجي للحكومة المقبلة، دون المشاركة فيها، حلا يحظي بقبول كل الاطراف.

ويرى مراقبون أن أي خطوة تجاه تشكيل الجهاز التنفيذي القادم سيساعد رئيسة مجلس الشيوخ على تقديم طلب لرأس الدولة لتمديد التفويض الاستكشافي إلى الأسبوع القادم.