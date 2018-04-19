إيطاليا ترحب بتوصية المفوضية فتح مفاوضات إنضمام ألبانيا ومقدونيا للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أعربت الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها على لسان وزير الخارجية، أنجيلينو ألفانو عن “الارتياح” إزاء تقرير للمفوضية يوصي بفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع كل من ألبانيا ومقدونيا.

ورأى ألفانو، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما الخميس، أن هذه الخطوة “اعتراف بجدارة بالإصلاحات الهامة التي نفذتها هاتان الدولتان في عملية الإندماج الأوروبي وبالتطلع المشروع لمواطنيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل”.

وذكر أن “هذا الإنجاز الهام هو أيضا خطوة أخرى في عملية تقريب أوروبا من المنطقة بأكملها”، مبديا “الأمل في تسريع بدء مفاوضات الانضمام، التي نحن على استعداد لدعمها، ومرافقة تيرانا وسكوبي في مسارهما الأوروبي من خلال تعزيز والاستمرار في الاصلاحات الضرورية للإصلاحات، التي يتعين عليهما ضمانها ”

ونوه ألفانو بأن “إيطاليا كانت دائما من المؤيدين لعملية توسيع الاتحاد الأوروبي، وسوف تستمر في التأكيد على طابعها الاستراتيجي لصالح الرخاء والأمن والاستقرار في القارة بأسرها”.