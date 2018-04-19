مصادر فلسطينية: شروط النظام تُفشل اتفاقاً لإخراج ألف مقاتل من (داعش) من جنوب دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكّدت مصادر فلسطينية في مخيم اليرموك فشل المفاوضات بين النظام وقيادات تنظيم الدولة (داعش) لخروج نحو ألف مقاتل من مقاتلي التنظيم من جنوب دمشق (مخيمي اليرموك والتضامن والحجر الأسود). وقالت إن قوات النظام اشترطت عليهم الخروج إلى منطقة حوض اليرموك بدرعا بدون سلاح، بينما يطلب مقاتلو التنظيم الخروج إلى مناطق أخرى شمال سورية وشرقها (البادية) وبسلاحهم الفردي.

وقالت المصادر إن مقاتلي التنظيم برفضون حتى الآن شروطاً كثيرة يضعها النظام لخروجهم، منها ويصرّون على البقاء في مناطق سيطرتهم حتى ضمان شروط مناسبة لهم.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الاتفاق بين ممثلي النظام ومعهم ممثل عن القوات الروسية وبين مقاتلي تنظيم الدولة قد فشل، وقصفت قوات النظام على نحو مكثف مناطق التنظيم في المخيم والحجر الأسود، وردّ التنظيم بقصف مقابل على مناطق في دمشق وفي حي الزاهرة الواقعة قرب اليرموك.

وتستمر الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، وتشارك كتائب من ميليشيات موالية لإيران في المعارك البرية، ومجموعات فلسطينية موالية للنظام السوري، دون أن يستطيع أي طرف التقدم أو تحقيق انتصارات ميدانية.

ويسعى النظام السوري لإفراغ جنوب دمشق وريف العاصمة الجنوبي من الفصائل والمقاتلين وعوائلهم والمدنيين ممن يرفضون اتفاق التهجير،

ويأتي فشل الاتفاق بعد استقدام قوات النظام منذ أكثر من أسبوعين لتعزيزات عسكرية إلى محيط مخيم اليرموك في جنوب العاصمة، وتنفيذ عمليات قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق سيطرة داعش بغية الضغط على التنظيم للقبول بالتفاوض والبنود التي وضعها النظام.

واستقدم النظام مطلع الأسبوع الجاري تعزيزات تشمل معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومصفحات ودبابات وسيارات تنقل ذخائر ورشاشات ثقيلة، معززة بعدد كبير من المقاتلين، من لواء القدس الفلسطيني، وقوات الدفاع الوطني، والحرس الجمهوري ودرع القلمون، من أجل ضرب عناصر التنظيم في المنطقة.

ويقيم في المنطقة نحو 12 ألف مدني، غالبيتهم من اللاجئين الفلسطينين، في يلدا وببيلا وبيت سحم، محاصرين منذ عام 2011، ووصف سامي مشعشع، الناطق باسم وكالة (أونروا)، التطورات الأمنية في محيط وداخل مخيم اليرموك، بـ “الأحداث المقلقة”، وطالب كافة الأطراف بالسماح للمدنيين الراغبين في مغادرة مناطق النزاع، بأن يغادروا بسلام وأمن.

ويشار إلى أن مسلحي تنظيم الدولة شنّوا في نيسان/ أبريل 2015، هجومًا على اليرموك، وطردوا فصائل المعارضة منه، وأحكموا سيطرتهم على الجزء الأكبر منه، فيما سيطرت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وقتها) على أجزاء أخرى.