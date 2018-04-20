نتنياهو: جاهزون لكل السيناريوهات بعد تهديدات ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيتصدى لأي محاولة إيرانية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وقال نتنياهو في جلسة للحكومة الإسرائيلية في تل ابيب الجمعة، “إننا نقف صابرين في وجه كل من يهدد بإبادتنا. إننا واثقون بقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا بقوانا الذاتية مما يشكل خلاصة التحكم في مصيرنا، ويتواجد هنا معنا مقاتلو حركات المقاومة اليهودية الذين تشكل بطولتهم مثلاً يحتذى به بالنسبة لنا”.

واضاف “إننا نسمع التهديدات الصادرة عن إيران. إن جنود جيش الدفاع وعناصر الأجهزة الأمنية جاهزون لكل السيناريوهات فسنتصدى لكل من يحاول الاعتداء علينا ولن يثنينا الثمن المترتب عن ذلك، بحيث أننا ستجعل الذين يلتمسون القضاء علينا يدفعون الثمن. إن جيش الدفاع جاهز لأداء مهمته والشعب سيصمد”.

وكانت إسرائيل قد نفذت هجوما على قاعدة في حمص بسورية مطلع الشهر الجاري ما ادى إلى مقتل 7 عسكريين إيرانيين.

وقد توعدت إيران بالرد على هذا الهجوم.