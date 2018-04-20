طيران النظام السوري يدمّر مخيم اليرموك ومقاتلو داعش يختفون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شنّ سلاح الطيران التابع للنظام السوري الجمعة، غارات جوّية عنيفة للغاية استهدفت مخيم اليرموك في الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وتسبب بدمار كبير في المنطقة، وقد تلقت عدة وسائل إعلام نداءات استغاثة من المدنيين المحاصرين في هذا المخيم وأطرافه والذين تقدرهم المنظمات الدولية بنحو 12 ألف مدني، دون أن يتوقف طيران النظام عن القصف، في محاولة لإرغام تنظيم (داعش) على الاستلام والخروج من المنطقة.

وقال سكّان في حي الزاهرة القريب من المخيم إن “الطيران استهدف مشفى فلسطين داخل المخيم ودمّرته بالكامل، وهو المشفى الوحيد العامل في المخيم”، كما “يتم تدمير الأبنية السكنية تمشيطاً بشكل ممنهج”، وقد “دمّر 70% من مخيم اليرموك”، فيما أكّد بعض المستغيثين من داخل المخيم أن “المخيم خلا من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وأن القصف يستهدف المدنيين”.

وقد “شن الطيران أكثر من مائة غارة جويّة على المخيم ليل أمس، وأُطلقت مئات القذائف المدفعية والصواريخ، وتركز القصف على شارع المغاربة وحي العروبة وأجزاء من التضامن، ولا يوجد أي معلومات عن عدد القتلى داخل المخيم وفي صفوف المدنيين بسبب استحالة الدخول إليه وصعوبة التواصل مع مسؤولين أهليين داخله”.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن “مقاتلين في المخيم والحجر الأسود قرب دمشق وافقوا على الاستسلام بعد قصف المنطقة في ليل أمس وخلال اليوم، وسيرحلون إلى شرق سورية حيث يهيمن تنظيم (داعش) على بعض الأراضي، بينما سيتوجه آخرون لمناطق تحت سيطرة المعارضة في الشمال الغربي”.

وجاءت العملية العسكرية بعد فشل المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق لإخراج مقاتلي تنظيم (داعش) من جنوب دمشق، نتيجة طلب التنظيم ضمانات من النظام والروس بنقلهم بشكل آمن إلى المناطق الخاضعة لسيطرته شمال شرقي سورية.

ووفقا للمصادر الإعلامية، “يستهدف طيران النظام مناطق التنظيم المكتظّة بالمدنيين بشكل مكثّف، ويقطن في مناطق (داعش) قرابة ألفي مدني، فلسطيني وسوري، فيما يقطن في المخيم وما حوله نحو 12 ألفاً من المدنيين، يعيشون وضعاً إنسانياً كارثياً”.