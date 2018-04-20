إيطاليا: إسعاف 5 مهاجرين جزائريين بينم امرأة حامل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – قالت مصادر أمنية إيطالية إن مجموعة مهاجرين رست الليلة الماضية في ميناء سانت أنتيوكو في كالياري، عاصمة جزيرة سردينيا.

واضافت المصادر ذاتها أنه “عند حوالي الساعة العاشرة مساءً تم اعتراض قارب صغير يحمل على متنه 5 مهاجرين، 4 رجال بالغين وامرأة حامل”. وأنه “عندما وصلوا إلى الميناء التجاري على الجزيرة، تم إسعافهم من قبل عناصر درك (كارابينييري) فرقة كاربونيا”، وقد “ادعى المهاجرون أنهم جزائريون”.

وذكرت المصادر أنه “تم نقل المرأة بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى في بلدة إغليسياس لإجراء الفحوصات، بينما نُقل الآخرون، بعد إتمام الإجراءات الشكلية، إلى مركز استقبال الموناستير في كالياري”.

وخلصت المصادر الى القول إن “هذه هي عملية الرسوّ الثانية ليوم أمس”، حيث ” تم اعتراض خمسة جزائريين آخرين على شاطئ تشيا من قبل عناصر درك كالياري”.