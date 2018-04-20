مسؤول دبلوماسي تونسي يستقبل المقرّر الأممي الخاصّ لحريّة الدّين والمعتقد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس ـ استقبل كاتب الدّولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي، المقرّر الأممي الخاصّ المعني بحريّة الدّين والمعتقد أحمد شهيد، الذي يؤدي زّيارة إلى تونس بدعوة من الحكومة التونسية.

وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية إن “المقرّر الأممي عبّر عن عميق تقديره لانفتاح تونس على الآليّات الأمميّة لحقوق الإنسان”، مؤكدا أنّ “بلادنا تنتهج المسار الصّحيح على درب تدعيم المسار الديمقراطي وتكريس الحقوق والحريات التي تضمنها دستور 2014 الذي يعتبره تقدّميا ونموذجا يحتذى به، وخصوصا فصله السادس الذي يكفل حريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة”.

وأضاف “كما أثنى المسؤول الأممي على ما أنجزته تونس من إصلاحات هامة، خاصة بمجال حقوق المرأة، منوّها بقرار إنشاء لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة التي ستساهم في تعزيز الحقوق بما يتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

من جانبه أبرز كاتب الدّولة أنّ “تونس حقّقت رغم كل التحديات، أشواطا هامّة على درب مسار الانتقال الدّيمقراطي وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، مؤكدا “العزم على مواصلة الإصلاحات لمزيد توفير الضمانات لممارسة هذه الحقوق والحريات وتكريسها على أرض الواقع على أساس المواطنة واحترام القانون”.