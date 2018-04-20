سالفيني: نحن أول قوّة في الأغلبية ولن نقف متفرجين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالي، ماتّيو سالفيني “نحن القوة الأولى من الأغلبية”، لذلك “لن نقف متفرجين فقط”.

وردا على تساؤلات أثيرت لدى زيارته لمعرض ميلانو، الجمعة حول قرار رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا أخذ مهلة يومين للتفكير، رأى سالفيني أن “هذا أمر حسن، جيد”، وأضاف “نحن ننتظر ماتاريلا ثم سنمسك زمام الوضع بأيدينا”.

وذكر زعيم رابطة الشمال أن “برلسكوني يخطئ عندما يقول إن هناك أحزابًا خطيرة”، وأن “من المؤسف استئناف الشتائم وتبادل حق النقض (الفيتو) بين الأحزاب المختلفة”. وأردف “إن هناك مِن آركوري (مقر حزب فورتسا إيتاليا) من يريد نسف مفاوضات أخرى لإعادة رينزي، بوسكي والحزب الديمقراطي الى الحكومة، حسنا، سيفعل ذلك بدوننا”.

وخلص سالفيني الى القول إن “من المؤسف أن نرى أنه بدلاً من البناء، يمارس أحدهم لعبة الهدم”. وأردف “أنا أركز على البناء”.