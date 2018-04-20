مقتل فلسطينيين إثنين وإصابة 445 على حدود غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين إثنين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب 445 آخرين بجروح متفاوتة على حدود قطاع غزة.

واضافت الوزارة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، مساء الجمعة، إن 174 اصابة وصلت للمستشفيات وإن 271 اصابة تم علاجها في النقاط الطبية”، مشيرة إلى أن “بين الإصابات 24 طفلا و12 سيدة”.

ولفتت الوزارة إلى أن “إحدى الإصابات حرجة و3 إصابات خطيرة و90 إصابة متوسطة و80 طفيفة”.

وذكرت وزارة الصحة إن “11 إصابة كانت في الرقبة والرأس و13 إصابة في الاطراف العلوية و4 إصابات في الظهر والصدر و6 إصابات في البطن والحوض و91 إصابة في الاطراف السفلية”.

واستنادا إلى وزارة الصحة فإن “96 إصابة كانت بالرصاص الحي و49 إصابة نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و9 نتيجة شظايا متتفرقة و3 بالرصاص المطاطي”.

من جهته قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، أنه “منذ ساعات الصّباح تقام أعمال الشغب العنيفة في إطار مسيرة الفوضى في خمسة مراكز على طول الحدود مع قطاع غزة بمشاركة نحو ٣ ألف فلسطيني الّذين يحاولون الاقتراب من الشبكات الأمنية وحرق الإطارات قربها، كما يحاولون تطيير الطائرات الورقية المحمّلة بالمواد المشتعلة”.

واضاف الناطق الإسرائيلي “اجتازت بعض الطائرات الورقية الأراضي الإسرائيلية وتمّ إطفاؤها وفق الحاجة، وأن قوات الجيش تستخدم وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقًا لتعليمات إطلاق النار”.