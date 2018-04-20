وزير الداخلية الإيطالي: يقظة عالية ضد تغلغل المافيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي “يجب أن نبقي يقظتنا بمستوى عال جدا في مجال مكافحة الفساد”، وذلك “لسبب واضح جدا هو أن مجتمعا يتغلغل فيه الفساد أو أسوأ من ذلك، أي فاسد، يكون أضعف بكثير في مجال محاربة عصابات المافيا”.

وخلال حديث في نابولي الجمعة، خلال تقديم المراجعة الاقتصادية لمركز (Srm) للدراسات، شدد الوزير مينيتي على أنه “على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة”، بين الفساد ومحاربة المافيا “فإذا كان هناك نظام فساد ما، فإن هذا النظام يجعل مقاومة ابتزاز المافيا وتأثيرها أكثر هشاشة، بل مستحيل تقنياً”.

ورأى صاحب وزارة الداخلية أنه “علاوة على ذلك، فمن المهم للغاية في الحرب ضد الفساد وجود القواعد وتطبيقها”، لكن الأمر “يتعلق بمسألة عرفية وطنية كبيرة أيضا، وهي قضية مدنية هائلة”، واختتم بالقول إن هذا “يتبين من تلك البلدان التي لا يدفع فيها الفساد مجرد ثمن قضائي وحسب”، بل “وكذلك ثمن اجتماعي قوي، حيث يرفع مستوى القوة المدنية للمجتمع”.