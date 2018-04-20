مينيتي: واجهنا تحدي الإرهاب دون تقويض الحريات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قال وزير داخلية الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها، ماركو مينيتي إن “نظامنا الوطني تمكن من مواجهة التحدي الأمني ضد الإرهاب، دون أن يقوض مبدأ إمكانية ولوج الأماكن العامة، أو التشكيك بالمبادئ الأساسية لحرية المواطنين”.

وخلال حديث في نابولي الجمعة، خلال تقديم المراجعة الاقتصادية لمركز (Srm) للدراسات، ذكَّر الوزير مينيتي بأن “هذا النهج، مارسناه قبل سنوات عديدة فيما يتعلق بالإرهاب المحلي والمافيا، ونحن نفعل ذلك الآن ضد التحدي المتمثل بالإرهاب الدولي”، مبينا أن “هذه هي قيمة خطة النظام الوطني”.

وأوضح وزير الداخلية أن “هناك صلة وثيقة بين النمو الاقتصادي والشرعية والأمن”، فـ”يكفي أخذ حقيقة واحدة بنظر الإعتبار، أننا نأتي من مرحلة تهديد دولي خطير للإرهاب في البلدان كافة، وهو ما أثر على الاقتصاد أيضا”، لكن “عام 2017، في لحظة أشد تهديد لأوروبا من قبل الإرهاب الدولي، سجلت إيطاليا أكبر رقم قياسي استثنائي لزيارتها من قبل السياح الأجانب”.

وخلص مينيتي الى القول إن زيارات السياح “اتسعت لتشمل نابولي وجنوب إيطاليا أيضا”، وهذا “هو الدليل على الأواصر القائمة بين الاقتصاد والأمن”، مبينا أن “إمكانية التمتع بجمال بلادنا تم أيضا من خلال ضمان السيطرة على ترابها الوطني”.