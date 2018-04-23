سالفيني: من يريد التحالف معنا بالحكم فليلتزم بإحكام غلق الحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالي ماتيو سالفيني، إن “على كل من يريد أن يأتي إلى الحكم معنا أن يلتزم بإحكام غلق حدود بلادنا”، لأنه “لا ينبغي لأحد أن يدخلها بعد، ولا حتى شخص واحد”، في إشارة الى المهاجرين.

وأضاف سالفيني في تصريحات من تريستي (شمال) الاثنين، أن “على من يريد التحالف مع رابطة الشمال في الحكومة، أن يضمن العودة الى الدفاع عن حدودنا، كما تفعل أية دولة عادية”.

من ناحية أخرى، قال القيادي من يمين الوسط، “نتمنى حظًا سعيدًا للرئيس (سيرجو) ماتاريلا، الذي من الواضح أنه سيتخذ قراراته”. وأردف “من تريستي، أحرص على أن تصل اليه هذه التوصية: فلنقم بالعمل بسرعة، فلدينا أفكار واضحة وبرنامجنا جاهز”.

وخلص سالفيني الى القول “إن تنازل كل واحد وبدأنا اعتبارا من صباح الغد بالجلوس على الطاولة للعمل، فسنمنح خلال أسبوع واحد حكومة للإيطاليين، استجابة لما صوتوا له”.