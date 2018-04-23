الأونروا: قلق بشأن مصير المدنيين بمخيم اليرموك، جنوب دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) ، عن قلقها الشديد على المدنيين جراء اشتداد العنف في مخيم اليرموك الواقع قرب العاصمة السورية دمشق ومحيطه.

وكان حالة العنف تصاعدت في منطقة مخيم اليرموك وما حوله جنوب دمشق منذ عدة أيام، بسبب تجدد الاشتباكات فيها بين المقاتلين المنتمين إلى تنظيم الدولة (داعش)، والجيش السوري الذي يسعى لاستعادة السيطرة عليها.

وفي هذا الإطار، أكد المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، أن المنظمة تشعر ببالغ القلق على مصير آلاف المدنيين، بمن فيهم لاجئون فلسطينيون، حيث لا زال هناك ستة آلاف لاجئ فلسطيني في مخيم اليرموك ومثلهم في المناطق المحيطة.

وأشار كراهينبول، في تصريحات أًرسلت لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عبر البريد الالكتروني اليوم الاثنين، إلى أن التقارير المتاحة تشير إلى نزوح 5 آلاف فلسطيني من المخيم خلال الأيام القليلة الماضية وتوجههم إلى بلدة يلدا المجاورة.

وتؤكد الأونروا، حسب المفوض العام، مقتل إثنين من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك، معربة عن استعدادها لمساعدة السكان إذا سمح الوضع الأمني لفرقها بالوصول إليهم.

وقال كراهينبول: “ينبغي لجميع الأطراف المتقاتلة أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين، كما ينبغي اتخاذ تدابير لتفادي أي ضرر لا داعي له في البنية التحتية المدنية”.

وتأمل المنظمة الأممية أن تسمح أطراف النزاع للمدنيين الراغبين بالمغادرة، خاصة المرضى والمصابين منهم.

وتصف المنظمة الحالة الإنسانية في المخيم بـ”المتدهورة” مع انخفاض إمدادات الغذاء والدواء وعدم وجود مياه نظيفة وشح الكهرباء.

وأبدت المنظمة استعدادها لفتح الملاجئ المؤقتة وتقديم المساعدات للاجئين في حدود الإمكانيات المتاحة.

وتعرضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني لضربة قاسية منذ عدة أشهر بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض حصة بلاده في تمويلها، ما دفعها للقيام بحملات واسعة للبحث عن موارد بديلة.

وتقدم المنظمة خدمات إنسانية وتعليمية وطبية للاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وكذلك في البلدان المجاورة مثل سورية ولبنان والأردن.

أما مناسبة هذه التصريحات فهي انعقاد مؤتمر بروكسل الثاني، الذي ترعاه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يومي 24 و25 نيسان/أيريل الجاري والذي سيخصص لجمع الأموال لصالح السوريين المتضررين جراء الصراع.