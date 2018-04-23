المفوضية الأوروبية تحقق في مشروعية قرض حكومي لإنقاذ شركة أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها فتحت تحقيقاً معمقا لتقييم فيما إذا كان القرض بقيمة 900 مليون يورو الذي منحته روما لشركة أليتاليا للطيران المتعثرة ماليا، يشكل مساعدة حكومية.

وذكر الجهاز التنفيذي الاوروبي في بيان أنه “يرى في الوقت الراهن أن القرض يشكل مساعدة دولة” للناقل الوطني السابق الذي وضعته السلطات الايطالية تحت إدارة خاصة، واعلن زير التنمية الاقتصادية في الحكومة المستقيلة، كارلو كاليندا مؤخرا تمديد فترة استحقاق القرض الممنوح للشركة إلى نهاية العام الحالي، لمنح المفوضين الوقت الكافي لدراسة عروض الاستحواذ المقدمة

وترى المفوضية أن مدة القرض، التي تمتد من أيار/مايو 2017 حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل على الأقل ، تتجاوز مدة الستة أشهر، وهو الحد الأقصى للقروض الحكومية قصيرة الاجل وفق المبادئ الاوروبية التوجيهية بشأن إنقاذ الشركات التي تواجه صعوبات مالية في الدول الأعضاء.

وكان كاليندا قد تحدث في وقت سابق عن ثلاثة عروض مقدمة للاستحواذ على أليتاليا، “بينها عرض واحد على الاقل يتضمن تقدما فيما يتعلق بالعمالة وخطوط الطيران”. كما أنه ذكر أيضا أن الشركات المهتمة بالاستحواذ تنتظر تشكيل الحكومة الايطالية المقبلة. ووفق مصادر إعلامية، فإن أن الشركات الثلاث الراغبة في شراء أليتاليا هي الألمانية (لوفتهانزا) والبريطانية (إيزيجيت) إضافة إلى خطوط الطيران الهنغارية (ويز آير)