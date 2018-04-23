الصليب الأحمر يصدر كتاب “حوض المتوسط” عن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، أعلن الصليب الأحمر الإيطالي اصدار رواية مصورة خيالية عن المهاجرين، في 26 نيسان/أبريل المقبل، بعنوان “حوض المتوسط​”.

الكتاب الذي حققه الناشر راوند روبن، قام بتنفيذه سيرجو ناتزارو ولوكا فيرّارا بدعم من الفرع الإيطالي للصليب الأحمر، ويتضمن قصة مصوّرة تهدف إلى توضيح تعقيد ودراما ظاهرة الهجرة، هذه الحرب الطويلة والصامتة التي حصدت آلاف الضحايا على مدى السنوات العشرين الماضية.

وكتب رئيس الصليب الأحمر الإيطالي فرانشيسكو روكّا في مقدمته للكتاب، “على مدى سنوات، ألقيت على عاتق البحر المتوسط ​​مسؤولية وذنب قتل أشخاص هاربين بحثا عن الخلاص”، لكن “البحر لم يقتلهم، لم يكن هو مطلقاً، بل “بعض السياسات التي تم تبنيها على مر السنين، رفع الجدران وقسوة المتاجرين بالبشر”، مبينا أن “البحر بطبيعته، قد أخفى ذلك الذنب فقط، وأصبح متواطئا دون وعي منه، في إحدى أعظم المآسي الإنسانية”.

وتابع “إن العمل الأدبي لناتزارو وفيرّارا، له الفضل في كشف الحقيقة وقلب السرد الذي انتشر حتى الآن”، فـ”البحر قد أصبح الوسيلة والرحلة، إنه الأفق”، ولـ”كل هذه الأسباب، بصفتنا الصليب الأحمر الإيطالي، قررنا اعتماد هذا الكتاب، فهذه مهمتنا أيضاً”، وبـ”الإضافة إلى مساعدة أناس في ظروف ضعف، علينا أن نعمل أيضا على إنشاء مجتمعات أكثر صلابة وتماسكاً، قادرة على وضع الإنسان في المركز”.