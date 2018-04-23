الاتحاد الأوروبي يقلل من شأن جدل في بعض دوله حول نقل سفاراتها للقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – على الرغم من “وحدة” الموقف الأوروبي المعلن عن عدم نية أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد نقل سفارتها من تل أبيب للقدس، تتوجه بعض العواصم إلى اتباع خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان البادئ بهذا القرار قبل أشهر.

ويتركز الجدل حالياً في رومانيا، حيث تدور ” معركة” مؤسساتية بين رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا، المؤيدة للفكرة ورئيس الدولة كلاوس ايوهانس، الذي نفى علمه بما يجري في أروقة حكومة بلاده.

وتتداول العديد من وسائل الإعلام والأوساط السياسية في رومانيا أخباراً مفادها أن قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس اتخذ بالفعل ولكن بدون تحديد جدول زمني.

وحول هذا الأمر، تفضل المفوضية الأوروبية التخفيف من حدة ما يجري والتأكيد على أن الموقف الأوروبي لا زال ثابتاً، موحداً حول هذا الموضوع، حيث ” أكد رئيس رومانيا أن بلاده لن تخرج عن الإجماع الأوروبي” حسب كلام مايا كوسيانيتش.

والإجماع الأوروبي هو رفض الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل وحدها، وكذلك رفض نقل أي سفارة أوروبية من تل أبيب إلى القدس، حيث يرى الأوروبيون أن قرارات من هذا النوع، ستنسف حل الدولتين الذي لا زالوا يتمسكون به.

ونفت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، علمها بجدل مماثل حول الموضوع نفسه في جمهورية التشيك، رغم أن الأمر مستمر منذ عدة أشهر.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن قبل أشهر اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما خلق حالة من الاستهجان لدى الأوروبيين والعديد من الأطراف العربية والدولية.