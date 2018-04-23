وزير داخلية إيطاليا يجتمع ونظرائه بمجموعة السبع في كندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – يشارك وزير الداخلية في الحكومة الإيطالية المستقيلة، ماركو مينيتي، اليوم وغداً، باجتماع وزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي يلتئم في تورنتو بكندا.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن “اجتماع مجموعة السبع في تورنتو، الذي ينطوي على جلسة مخصصة لوزراء الخارجية أيضا، يشهد مشاركة كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية”.

ووفقا لمذكرة الداخلية، فإن “أعمال الإجتماع ستركز على قضايا الاتجار بالبشر، التهديد المرتبط بالإرهاب والتطرف العنيف، منع استخدام الإنترنت من قبل المتطرفين الذين يتبنون العنف والإرهابيين”، حيث “سيشهد الإجتماع مشاركة المسؤولين عن وسائل الإعلام الاجتماعية”، كما “ستخصص جلسة ثالثة لموضوع الأمن السيبراني”.

وخلص بيان قصر (فيمينالي) الى القول إن “أعمال إجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع، سيختتم بالإعلان عن التزامات نهائية”.