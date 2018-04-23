الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا سوريا بعد سقوط قذيفة بالخطأ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مساء اليوم موقعا في الأراضي السورية، ردا على سقوط قذيفة على مرتفعات الجولان بالخطأ.

وقال الناطق بلسان الجيش، افيخاي ادرعي في تصريح ارسله لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء “سقطت في وقت سابق اليوم قذيفة هاون بالقرب من الجدار الامني شمال هضبة الجولان. كما يبدو فالحديث يدور عن انزلاق النيران من الحرب الأهلية في سورية”.

واضاف “ردًّا على ذلك قصف جيش الدفاع مدفعًا واحدًا في المنطقة التي اطلقت منها النيران في شمال الشق السوري من هضبة الجولان”.

وتابع ادرعي “يعتبر جيش الدفاع النظام السوري مسؤولا عما يدور داخل أراضيه ولن يتسامح مع أي محاولة للمساس بسيادة دولة إسرائيل وأمن سكانه”.

وكانت الأشهر الماضية شهدت العديد من الحوادث المشابهة.