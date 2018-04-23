مصادر: سكان الرقة السورية لا يتجاوبون مع قرار حكومي بضرورة العودة لأعمالهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر من مدينة الرقة السورية إن النظام سيبدأ عملية “تغيير ديموغرافي” جديدة في المدينة ابتداءً من شهر تموز/يونيو المقبل، ويستعد لـ”نقل آلاف السكان من مناطق أخرى إليها”، خاصة مع عدم تجاوب السكان مع قرار حكومي صدر مؤخراً حول ضرورة التحاق الموظفين الحكوميين بأعمالهم في الرقة قبل الشهر السابع من هذا العام.

ووفق المصادر، لم يلق القرار الحكومي أي تجاوب حتى الآن من سكان الرقة، ولم يعد إليها الذين نزحوا عنها بعد سيطرة الميليشيات الكردية على المدينة في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأوضحت هذه المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن سكان الرقة النازحين منها “يخشون الميليشيات الكردية التي يديرها في العمق (القوات الملثمة)، وهي مقاتلين من حزب العمال الكردستاني وقوات مكافحة الإرهاب والتدخل السريع التابعة للحزب الكردي – التركي، لا يتكلمون العربية، ويتدخلون لضبط أمن المدية ويسيرون أمورها العسكرية والمدنية من الخلف. وكذلك يخشون النظام السوري الذي له أذرع أمنية طويلة في المدينة، ويخطط لتحويلها لمنطقة محمية له، وهذا الخطر المزدوج يمنع سكان الرقة من التفكير بالعودة غليها”، وفق تقديرها.

وكانت الحكومة السورية قد أصدرت تعميماً (قراراً) لجميع موظفي الدوائر الرسمية والمؤسسات التابعة للدولة، بضرورة التحاقهم بعملهم داخل المحافظة قبل بداية شهر تموز/يوليو المقبل، تحت طائلة تحمّل المسؤولية.

ولا تُعرف الصيغة التي خطط النظام لتسيير شؤون الدوائر الرسمية والحكومية. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي سيطر الأكراد على الرقة بعد أن كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة (داعش). وخرج من المدينة نتيجة المعارك والقصف المكثف على المناطق المدنية نحو 90% من السكان، ولم يعد إليها سوى نسبة بسيطة منهم مع أنها بحاجة لكل الاختصاصات والخبرات من أجل ترميم البنى التحتية المدمرة وتسيير المؤسسات الصحية والخدمية والتعليمية.

وتُعاني المدينة حتى الآن من دمار كبير طال أكثر من 70% من مبانيها، كما تعاني من عدم توافر التيار الكهربائي لقسم كبير منها.