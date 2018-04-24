رئيس أساقفة إيطاليا: بلادنا تنتشر الأمل بالاتحاد الأوروبي، حتى مع سالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي إن “إيطاليا أعطت دائما دفعة فعالة في أوروبا، وأعتقد أنها ستستمر بالقيام بذلك، مع قيمها ومؤسساتها، وفوق كل حمل الأمل”

وأضاف الكاردينال باسّيتّي في تصريحات بعد اجتماعه ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، في بروكسل الثلاثاء، “نحن في قلب منطقة المتوسط ونحمل هذه الدعوة كإيطاليين: نشر الأمل لهذه الأم المشتركة، وهي أوروبا”.

وردا على سؤال من قبل الصحافيين، عما إذا كان بإمكان إيطالي نشر الأمل في أوروبا مع زعيم حزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني أيضاً؟ أجاب رئيس الأساقفة الإيطاليين بالإيجاب: “مع أي شخص كان”.