الرئاسة الفلسطينية: أية عروض لا تلبي حقوقنا المشروعة لن ترى النور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت الرئاسة الفلسطينية إن “أية عروض ومن أية جهة كانت إقليمية أم دولية، لا تلبي الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني لن ترى النور، ولن تكون لها أية شرعية”.

وقال الناطق بلسان الرئاسة نبيل ابو ردينه في بيان الثلاثاء، “إن أية محاولة لترويج أفكار مشبوهة ومن أي جهة كانت، وتحت أي شعارات غامضة ومواقف غير نهائية، لن تكون لها قيمة، أو جدوى”.

وأضاف “نقول لمن يحاول الالتفاف على مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، من خلال طرح اقتراحات او شعارات غامضة، ان هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل، لأنه لن يقبلها أحد، ولن تجد تجاوبا فلسطينيا، ولا عربيا”.

وشدد ابو ردينه على انه “دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل عادل لقضية اللاجئين، لأنها قضايا مركزية، وليست طارئة، وجميع الحلول المؤقتة والأفكار الغامضة ستنتهي، وان أية عروض ومن أية جهة كانت إقليمية او دولية، لا تلبي الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني لن ترى النور، ولن تكون لها أية شرعية”.

وقال الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية إن “القدس بمقدساتها ستبقى عنوان الهوية الفلسطينية، وهي مفتاح تحقيق السلام، والامن، والاستقرار، في المنطقة والعالم”. وأختتم بالقول “نجدد التأكيد على أن أية افكار وهمية وغير واضحة ستكون بمثابة محاولات عبثية، وستدخل المنطقة والعالم في مزيد من التوتر وعدم الاستقرار”.