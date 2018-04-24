مديرة مستشفى إيطالية: جاهزون للسفر إلى ليفربول لأجل الطفل ألفي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدت مديرة مستشفى إيطالية أتم الإستعداد للسفر إلى ليفربول لأجل الطفل البريطاني ألفي أيفانز (23 شهرا)، الذي يعاني من مرض في الاعصاب وينوي الأطباء فصل الأجهزة التي تبقيه على قيد الحياة.

واضافت مديرة مستشفى روما للأطفال (بامبينو جيزو)، أي يسوع الطفل، التابعة للكرسي الرسولي، ماريلا إينوك، في تصريحات إذاعية، الثلاثلاء “تحدثت قبل قليل إلى والد ألفي، وقال إنه يستخدم قناع الأوكسجين في الوقت الحالي، لكن هناك حاجة لنقله”.

وتابعت اينوك، “تحدثت مع سفير إيطاليا لدى لندن، رافاييلي ترومبيتا قبل وهلة، حيث أخبرته أن الفريق الطبي لـ(يسوع الطفل) على استعداد لمغادرة في بضع دقائق”، وأن “وزيرة الدفاع روبيرتا پينوتّي تتحرك لتوفير طائرة عسكرية للنقل”. واختتمت بالقول “ينبغي أن يتم حل الوضع في بضع دقائق”.

