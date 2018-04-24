رئيس الصليب الأحمر الإيطالي: نود إهتماما بمواليد اليمن ودارفور يماثل نظرائهم الملكيين في بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الصليب الأحمر الإيطالي، فرانشيسكو روكّا “نحن نود ألا يستحق الطفل المولود في اليمن أو في دارفور إهتماما أقل من نظيره المولود في إنجلترا أو إيطاليا”.

واضاف في تصريح نشره على موقع الصليب الأحمر، في إشارة إلى الاهتمام الإعلامي بالمولود الثالث للأمير ويليام ودوقة كامبريدج، “لكننا نرى أن الطفل حديث الولادة صاحب الدم الملكي، يشكل خبرا أهم من (مواطنه) الصغير ألفي إيفانز أو أي طفل آخر يعاني في مختلف بقاع العالم”. وقال “نود أن يعامل كل طفل رضيع كأنه طفل ملكي”.

ورأى أن “نزع أجهزة التنفس الاصطناعي (في إشارة إلى قضية ألفي إيفانز)، غض الطرف عن مراكز الاحتجاز في ليبيا، قصف المناطق المأهولة بالمدنيين أو التي لا تشكل أهدافا عسكرية، إحتجاز البشر قسرا في ظروف غير إنسانية: كلها قرارات تفصل بين الحياة والموت ومن شأنها أن تسبب معاناة ضخمة على الآلاف من النساء والرجال والأطفال”.

وأضاف رئيس الصليب الاحمر “لقد تباعنا بإهتمام كبير وكل شيء بشأن قضية ألفي وتشارلي وتحدثنا وناقشنا الحق في الحياة. إذا كانت الحياة حقًا، ينبغي علينا أن نتذكر أيضًا أن الحياة هي نفسها لكل الأحياء. ثم نود أن نرى كل أولئك الذين تابعوا بإهتمام

هذه الحالات وصبوا جام غضبهم على الحكومة بشأن منح حق المواطنة لأبناء المهاجرين (في إيطاليا)، أن يفعلوا نفس الشيء حيال كل طفل نراه يموت أو يعاني بوحشية”. وقال “لقد لاحظنا مرارا أن المدافعين عن ما يسمى الاخلاقيات الحيوية هم الذين ثم يديرون ظهورهم لأولئك الذين يموتون في البحر، لضحايا القصف في اليمن أو سورية، للذين يتعرضون للتعذيب في ليبيا، ولقتلي العديد من الحروب المنسية في القارة الأفريقية”.