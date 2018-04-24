موغيريني ودي ميستورا: الحل السياسي لأزمة سورية مسؤولية الجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا كل من المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، كافة الأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتها من أجل الدفع باتجاه الحل السياسي في سورية.

ويشدد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بأن الحل السياسي في سورية يتم حتماً عبر مفاوضات بين السوريين أنفسهم على أسس عملية جنيف والقرارات الدولية خاصة 2254.

وكان المسؤولان يتحدثان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه بعد لقاءهما بممثلي المجتمع المدني السوري، على هامش النسخة الثانية من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سورية والمنطقة المنعقد اليوم وغداً في العاصمة البلجيكية.

والمجتمع المدني من وجهة نظر المؤسسات الأوروبية هو عبارة عن مجموعة هيئات وجمعيات تساهم بروكسل في تهيئتها وتمويل أنشطتها على أساس أنها الركيزة الأساسية لبناء سورية ما بعد الصراع.

وحول انطباعاتها بعد اللقاء، وصفت موغيريني ب”الناضج” المجتمع المدني السوري، حيث أن “منظمات المجتمع المدني تعبر عن صوت السوريين الذين عانوا من الحرب، ونأمل أن تتمتع الأطراف السياسية بنفس درجة نضوجهم”، حسب كلامها.

وعبرت عن قناعتها بأن الشعب السوري يتمتع بثقافة عميقة و لديه تقاليد وتاريخ طويلين.

ووجهت موغيريني انتقادات للدول الراعية لعملية آستانة (روسيا، تركيا وإيران)، متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها والقيام بواجبها في مجال خفض التصعيد في الميداني السوري، وقالت “ما رأيناه في الفترة الأخيرة هو العكس تماماً”.

وفي نفس الاتجاه، جاء كلام دي ميستورا، الذي اعتبر أن العمل في آستانة لم يؤت ثماره وكذلك الحال في سوتشي، حيث تم الحديث عن هيئة إصلاح دستوري يُفترض أن تسلم نتائج عملها للأمم المتحدة، و”هذا لم يحدث بعد”، على حد تتعبير المبعوث الأممي.

ويرى دي ميستورا بـ”المبالغ فيه” مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بصنع “العجائب” في حين أن الأطراف الأساسية لم تقم بواجبها في إشارة ضمنية إلى رعاة عملية آستانة.

ورداً على سؤال حول الأجواء في مجلس الأمن، أكد دي ميستورا أن جهوداً حثيثة بُذلت هناك من أجل خفض التوتر بين الأطراف الدولية، خلال الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أهمية استمرار العمل الدبلوماسي لحل الخلافات العميقة والمستمرة بشأن الملف السوري.

وبالرغم من أن دي ميستورا وموغيريني، لا زالا غير قادرين على تأكيد واقعية إعادة إطلاق المفاوضات السياسية بين السوريين في الأجواء الحالية، إلا أنهما يصران على أن نيويورك وبروكسل هما طرفان فاعلان في سورية على المسار السياسي كما الإنساني.

هذا ويخصص اليوم الأول من مؤتمر بروكسل للاستماع إلى المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني السوري ومعاينة التحديات التي تواجهها، سينصب الاهتمام يوم غد على دراسة الشق السياسي من الملف والإعلان عن أموال المساعدات الإنسانية للعام القادم.

وقالت مصادر أوروبية أن الأطراف المنظمة اعتمدت معايير “دقيقة” في عملية اختيار المنظمات المدنية السورية المدعوة للمؤتمر، مشددة أن بعضها قد قدم من الداخل السوري، و”يتعين حماية هوية هؤلاء لأسباب معروفة”، على حد قولها.

ويعقد المؤتمر على مستوى وزاري، ويشارك فيه 85 وفداً يمثلون دولاً ومنظمات وهيئات دولية وإقليمية.