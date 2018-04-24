ليبرمان: سندمر منظومة “إس-300” الروسية إذا استخدمها النظام السوري ضد طائراتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- رأى وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، أن “المهم بالنسبة لنا هو أن الأسلحة الدفاعية التي يعطيها الروس لسورية لن تستخدم ضدنا، إذا تم استخدامها ضدنا، فسنتحرك ضدهم”.

وتأتي تصريحات ليبرمان عشية معلومات ذكرتها (كوميرسانت) اليومية الروسية، نقلا عن مصادر عسكرية لم تكشف عن هويتها، أن روسيا قد تبدأ بتزويد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات لسورية في المستقبل القريب. كما قالت تقارير إسرائيلية وروسية نقلا عن مصدر إسرائيلي إن حكومة نتنياهو طلبت من موسكو عدم تزويد سورية بمنظومة S-300.

وقال ليبرمان لموقع (واينت) الإسرائيلي “أسمع وأقرأ معظم هذه التقارير (لكن) ليس لها أساس في الواقع، يجب أن يكون هناك شيء واحد واضح، إذا أطلق أحد النار على طائراتنا، فسوف ندمره”. واضاف”في حين إن إسرائيل لا تتدخل في الشؤون الداخلية لسورية، ولكن من ناحية أخرى، لن نسمح لإيران بأن تغمر (البلاد) بأنظمة أسلحة متطورة تستهدف إسرائيل”.

وتابع “إن إيران هي المشكلة وليست روسيا، حيث أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية متمركزة بالفعل في سورية ولم يتم استخدامها ضد إسرائيل”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن “لدينا خط مفتوح؛ لدينا بالفعل محادثات (مع الروس)، في بعض الأحيان تكون محادثات معقدة، لكنها مفتوحة، منذ عدة سنوات، كنا دائمًا في تنسيق وقادرون على تجنب الاحتكاك مع الروس”.

وأضاف “ان الذين يعملون ضدنا هم السوريون فقط. وعندما تحركت الأنظمة السورية ضدنا، قمنا بتدميرها”.

وردا على إتهام الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله لإسرائيل بقتل علماء عرب اخرها الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا، قال ليبرمان “ليس لدي أي فكرة عما يتحدث عنه، إنه في منتصف حملة (الانتخابات البرلمانية اللبنانية في أيار) … لا أعرف ما الذي قاموا به. إنه بحاجة إلى إلقاء بعض الخطب وصناعة بعض العناوين بين الحين والآخر ، لن أتعامل مع الأمر بجدية تامة “.

ومن المتوقع أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل ما إذا كان سينسحب من الاتفاقية النووية الموقعة مع إيران. وقال ليبرمان إن الولايات المتحدة “لا تطلب منا أن نقول لها ما يجب فعله، وسوف تتصرف بناء على اعتباراتها الخاصة”.

واضاف وزير الدفاع الإسرائيلي “سيتخذ الرئيس الامريكى قراره بغض النظر عن الضغوط المفروضة عليه، وهناك الكثير من الضغوط”، مشيرا الى الزيارات الحالية والقادمة لواشنطن من قبل الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانىة تيريزا ماي.

وقال ليبرمان “بغض النظر عن القرار، نحن مستعدون لأي سيناريو “.