سيناتور إيطالي: القضاء يرى سفن المنظمات غير الحكومية متواطئة مع المهربين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور يميني إيطالي إن محكمة النقض أكدت أن سفن المنظمات غير الحكومية العاملة في البحر المتوسط ​​تسهِّل الهجرة السرية”.

وأضاف نائب رئيس مجلس الشيوخ الايطالي، روبرتو كالديرولي في تصريحات الثلاثاء، أن “الحكم الصادر عن المحكمة العليا الذي أكد وقف سفينة (لوفينتا) التابعة لمنظمة يوجيند ريتّر الألمانية في آب/أغسطس 2017 بميناء تراباني، بتهمة تسهيل الهجرة السرية، يؤكد إتهامات المدعي العام في تراباني”.

ولفت كالديرولي المنتمي الى حزب رابطة الشمال، الى أنه “علاوة على ذلك، فقد أوقف مدعي عام كاتانيا قبل شهر، بالتهمة نفسها سفينة منظمة بروأكتيفا الإسبانية غير الحكومية، ثم إخلي سبيلها بحكم مخالف من قبل النيابة العامة في راغوزا (صقلية)، وعادت على الفور لنقل المهاجرين غير النظاميين في المياه الليبية”.

وتابع “أكدت المحكمة العليا اليوم أن هذه السفن متواطئة مع المتاجرين بالبشر، فماذا ننتظر لوقفها؟”، مبينا أن “الأيام الثلاثة الماضية فقط، شهدت وصول أكثر من 1500 مهاجر سري الى سواحل صقلية، حملت سفن المنظمات غير الحكومية أكثر من نصفهم”، واختتم بالدعوة الى “وقف سفن المنظمات غير الحكومية ووقف الغزو”، من قبل المهاجرين.