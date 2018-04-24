مصادر إعلامية: إسرائيل تمارس ضغوطا على ايطاليا بشأن العقوبات على إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- تمارس الحكومة الإسرائيلية “الضغوط” على إيطاليا لرفضها فرض عقوبات على إيران بسبب برنامج الأخيرة البالستي، حسبما أفادت محطة تلفزة إسرائيلية.

وقالت القناة العاشرة اليوم الثلاثاء، “تمارس إسرائيل ضغوطًا على إيطاليا لمعارضتها فرض عقوبات أوروبية جديدة ضد برنامج الصواريخ البالستية والأنشطة الإيرانية الخبيثة في سورية ولبنان والعراق واليمن”.

وأضافت “دعا المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم قبل أسبوعين السفير الإيطالي في إسرائيل الى اجتماع وسلمه رسالة قوية حول استياء إسرائيل من الموقف الإيطالي الذي يمنع زيادة الضغط على إيران”.

وتابعت المحطة الإسرائيلية “يقول مسؤولون إسرائيليون إن إيطاليا هي الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي ترفض الاقتراح الألماني -الفرنسي ـ البريطاني بفرض عقوبات جديدة على إيران”. ولفتت إلى انه” بدون دعم إيطاليا ، لا يتوفر التوافق المطلوب بين 28 دولة عضو للموافقة على فرض عقوبات جديدة”.

يذكر أن إسرائيل تضغط باتجاه تعديل الإتفاق النووي مع إيران او الغاؤه ولكنها تجد صعوبة كبيرة في الحصول على موافقة أوروبية.