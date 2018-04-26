أمين عام ناتو يركز على ضرورة تنفيذ الاتفاق الموقع مع إيران بشأن النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على ضرورة أن يتم تنفيذ الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وإيران بشأن الأنشطة النووية للأخيرة عام 2015، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجوانب التي لم يغطها والتي تثير القلق الدولي.

وكان يانس ستولتنبرغ، يتحدث في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل عشية الاجتماع الدوري لوزراء خارجية الحلف، والذي يناقشون الملف الإيراني من مختلف جوانبه.

ولا يعتبر حلف شمال الأطلسي نفسه طرفاً مخولاً بالحكم على حسن تنفيذ الاتفاق، ولكنه مع ذلك يبدي رأياً “إيجابياً” فيه باعتبار أنه أبعد ايران عن امتلاك أسلحة نووية.

وكان الحلف رحب بتوقيع الاتفاق، إذ يرى فيه مصلحة لكل الحلفاء، و”يجب الآن إثارة كل الجوانب التي لم يغطها الاتفاق، بما في ذلك برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية ودور طهران في دعم الجماعات المتطرفة وزعزعة استقرار عدة دول في المنطقة”، على حد قول ستولتنبرغ.

ورداً على سؤال حول رد ناتو على التهديد الإيراني، أكد ستولتنبرغ أن الحلف يقوم بشكل تدريجي بتدعيم أنظمة الدفاع الصاروخية في كل من رومانيا وبولندا وغيرها للتعامل مع تهديد محتمل.

ووصف بـ”المبكر” التكهن بالنتائج التي ستسفر عنها مناقشات الوزراء غداً حول هذا الملف.

هذا ومن المقرر أن يناقش وزراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مسائل متعلقة بتقديم مزيد من الدعم لكل من العراق والأردن وتونس لمساعدتها على التصدي للجماعات المتطرفة.

وأعلن ستولتنبرغ أن وزراء خارجية الحلف سيعملون على إنهاء التحضيرات لإرسال بعثة جديدة للعراق تتولى مهام تأهيل ورفع كفاءة مئات المدربين العسكريين العراقيين، ليتولوا بدورهم تدريب عناصر الجيش من مواطنيهم.

وسيتم إطلاق هذا البعثة رسمياً خلال قمة الحلف القادمة المقررة في تموز / يوليو القادم في بروكسل.