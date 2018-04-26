الحكومة الايطالية تمدد موعد بيع أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها أنها أقرت في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس تمديد الموعد النهائي لبيع شركة (أليتاليا) للطيران المتعثرة ماليا، لستة أشهر أخرى (من نهاية الشهر الجاري إلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر)، وموعد تسديد القرض الممنوح للشركة إلى منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ووصف وزير التنمية الاقتصادية، كارلو كاليندا، قرار التمديد بـ”الصائب” وبـ”ألا مناص منه”، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي بعد نهاية اجتماع مجلس الوزراء، على أن “الحكومة القادمة والمستثمرين” هم المعنيين بالمفاوضات مع الجهات الراغبة في الاستحواذ على أليتاليا.

ويأتي هذا القرار غداة فتح المفوضية الأوروبية تحقيقاً لتقييم فيما إذا كان القرض بقيمة 900 مليون يورو الذي منحته روما لشركة أليتاليا يشكل مساعدة حكومية. ويرى الجهاز التنفيذي الاوروبي أنه في الوقت الراهن، أن القرض، الذي تتجاوز مدته الستة أشهر المسموح بها أوروبيا، “يشكل مساعدة دولة” للناقل الوطني السابق، الذي وضعته السلطات الايطالية تحت إدارة خاصة.

وكان كاليندا قد تحدث في وقت سابق عن ثلاثة عروض مقدمة للاستحواذ على أليتاليا، “بينها عرض واحد على الاقل يتضمن تقدما فيما يتعلق بالعمالة وخطوط الطيران”. كما أنه ذكر أيضا أن الشركات المهتمة بالاستحواذ تنتظر تشكيل الحكومة الايطالية المقبلة. ووفق مصادر إعلامية، فإن أن الشركات الثلاث الراغبة في شراء أليتاليا هي الألمانية (لوفتهانزا) والبريطانية (إيزيجيت) إضافة إلى خطوط الطيران الهنغارية (ويز آير)