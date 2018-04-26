المفوضية تدخل نظام مراقبة على واردات الألومنيوم رداً على الإجراءات الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدخلت المفوضية الأوروبية اليوم نظام مراقبة على واردات الألومنيوم، هدفها متابعة تدفقات هذا المعدن على الأسواق الأوروبية والتحرك في حال حدوث خلل.

ويأتي هذا الإجراء رداً على قيام الولايات المتحدة الأمريكية في 8 آذار/مارس الماضي بفرض ضريبة مقدارها 10% على مستورداتها من الألومنيوم. ونوهت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا، بأن هدف هذه الآلية الأوروبية “إحصائي ولا نريد عبرها التأثير على التدفقات التجارية”، على حد وصفها.

ويأمل الاتحاد الأوروبي الاستفادة من هذه الآلية للتحرك وفق قواعد منظمة التجارة العالمية في حال ملاحظة أي طفرة تجارية تؤذي المنتجين الأوروبيين. وكان الاتحاد قد أدخل مثل هذه الآلية عام 2016 لمراقبة منتجات الصلب وأثبتت فاعليتها.

وترى المفوضية أن نظام المراقبة قد يؤدي في حال الخلل إلى فرض إجراءات حمائية، وهي، أي إجراءات الحماية، من الردود المحتملة التي كان الاتحاد الأوروبي قد أعلنها على الرسوم الجمركية الأمريكية.

ويتعين على الشركات التي تنوي استيراد منتجات الألومنيوم الأوروبية أن تطلب من الآن وصاعداً تراخيص خاصة، و”تعطي هذه التراخيص نظرة أفضل حول التدفقات التجارية”، حسب المتحدثة باسم المفوضية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أنها أعفت دول الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من الصلب والألومنيوم لغاية الأول من شهر آيار/ مايو القادم، في حين يسعى المسؤولون الأوروبيون إلى الحصول على إعفاءات دائمة.