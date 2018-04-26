ألفانو يشارك في وزاري باريس عن “مكافحة تمويل الارهاب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توجه وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو اليوم الخميس إلى باريس للمشاركة في مؤتمر وزاري عن “مكافحة تمويل الارهاب”.

وذكرت الخارجية الايطالية أن “اجتماع باريس، الذي يلتئم في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يهدف إلى رفع مستوى التزام المجتمع الدولي إزاء مكافحة الإرهاب، وسيركز على تحليل موارد التمويل الخاصة بالجماعات الإرهابية، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتنظيمي القاعدة وداعش”.

ومن بين القضايا التي ستعرض للنقاش “أساليب تمويل الإرهاب والتطرف العنيف، مثل الدعاية عبر شبكة الإنترنت وتبييض الأموال والاستيلاء على الموارد المشروعة”، إضافة إلى “الاستخبارات المالية وتبادل المعلومات”، فضلا عن “الجوانب القضائية والتعاون المشترك في المجال الجنائي وتعزيز المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال”.