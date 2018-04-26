مسؤول دبلوماسي عراقي: سلطاتنا حذّرت منذ البداية من خطورة داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد مسؤول دبلوماسي عراقي أن سلطات بلاده حذّرت العالم منذ البداية من خطورة تنظيم (داعش).

وأوضح القائم بأعمال السفارة العراقية لدى روما، محسن السامرائي في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، أن “هذا التنظيم الإرهابي يختلف عن سائر الفصائل والجماعات الإرهابية الناشطة بغطاء الإسلام، لفكره المبني ليس فقط على محاربة العدو وتنفيذ عمليات إرهابية متفرقة في شتى انحاء العالم، بل ايضاً على وجوب انشاء دولة دينية متكاملة ذات مؤسسات تسيطر على مساحة جغرافية معينة لتكون نواة للخلافة المزعومة ونقطة تجمع وبؤرة نشاط لكافة الفصائل الإرهابية في العالم، لكي تستمر في نشاطها التوسعي والارهابي في الدول المجاورة والانطلاق الى جميع دول العالم”.

وأشار السامرائي الى أن “السلطات العراقية حذرت منذ البداية من خطورة هذا التنظيم ومن هذه الاستراتيجية الإرهابية التي سوف تطال الدول الغربية والاوربية أيضاً، كما حصل فعلا في تشرين الثاني 2015 عندما وقعت هجمات باريس الدموية مع وقوع 130 قتيلا، وفي بروكسل في آذار 2016، وكذلك في برلين ولندن وأماكن أخرى عديدة في العالم”. الى ذلك، “استطاع هذا التنظيم ان يستقطب مقاتلين من اكثر من 130 دولة في العالم، مما جعله أكبر تنظيم إرهابي ذي الخلفية الدينية في التاريخ المعاصر”.

ونوه الدبلوماسي العراقي بأنه “الآن، بعد اكمال عملية استرداد الأراضي من هذا التنظيم وتحرير العراق من شروره، لا بد للعراق ان يخوض المرحلة التالية وهي مرحلة إعادة البناء والنهوض بالإنسان وبالاقتصاد العراقيين”، وأنه “لأجل ذلك فتح العراق الأبواب للدول الصديقة لكي تمد يدها وتساعده على كسب السلام كما ساعدته على كسب الحرب اثناء السنوات العصيبة الماضية، وأن تستثمر في الإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي يمتلكها العراق والتي أصبحت متاحة الآن مجددا للتطوير والانماء”.

وتابع “بهذا الصدد، يمثل مؤتمر الكويت لاعادة اعمار العراق الذي عقد في 11-13/2/2018 اللبنة الأولى لاستعادة العراق عافيته الاقتصادية ومكانته الإقليمية والدولية، اذ تعهدت الدول المشاركة التي بلغ عددها حوالي 70 دولة، بمنح 33 مليار يورو للانطلاق بالمرحلة التنموية الجديدة في العراق”، واختتم بالقول إنه “يمكن للدول التي وقفت الى جانب العراق طيلة السنوات الماضية ان تستفيد منها”، أي هذه المرحلة الجديدة.